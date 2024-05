Caruso, otra vez: “Te van a aplaudir, negro de mierda, jetón. No me voy, mirá el VAR”

El técnico de Miramar Misiones de Uruguay, Ricardo Caruso Lombardi, volvió a protagonizar en el país una polémica con los árbitros. Su equipo comenzó ganando, pero luego le dieron vuelta el partido y le expulsaron un segundo jugador, lo que motivó su furia contra el juez Javier Feres, que decidió expulsarlo.

“Ni foul fue, ni foul fue. Ah, te van a aplaudir, te van a aplaudir. Mirá el VAR”, le gritó al árbitro, quien se acercó al banco de suplentes para mostrarle la tarjeta. “Te van a aplaudir, negro de mierda, jetón. No me voy, mirá el VAR”, lo insultó Lombardi. El entrenador argentino se quedó unos minutos en la cancha, hasta que finalmente ingresó la seguridad a retirarlo.

El Miramar Misiones iba ganando 1 a 0 al Liverpool a los 71 minutos con el gol de Ignacio Yepez Guzmán, pero un doblete de Luciano Rodríguez, a los 85 y a los 87 minutos, dio vuelta el marcador. Cabe destacar que a los Matías Aguirregay fue expulsado a los 57 minutos, mientras que Guzmán Pereira vio la Roja cuatro minutos después de los 90 minutos reglamentarios.

Por la noche, Lombardi mostró arrepentimiento. “Le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden, más allá del enojo, me siento avergonzado”, expresó el entrenador en la red social X

El entrenador dijo que no se dio cuenta de lo que dijo cuando le sacaron la tarjeta roja. “No llego a insultar, pero sí digo palabras hirientes que por ahí a alguno no le gustan. Puede ser natural entre nosotros, pero acá no queda bien. Queda feo, no me gustó. Me pareció despectivo y yo no soy despectivo”, declaró en el programa De fútbol se habla así de Direct Tv.

“Si a mí el juez me trató de forma despectiva en el entretiempo y no me gustó, me imagino como debe sentirse él si yo lo traté así de esa manera cuando me echó. Por más que me haya echado mal, no tengo que contestar de esa manera. Y no me había dado cuenta”, agregó.

Lombardi dijo que recién cuando vio la imagen se dio cuenta del insulto que dijo y reconoció: “Estuve pésimo”.