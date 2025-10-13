La confesión de Mbappé sobre la final del Mundial de Qatar: “Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido”

Desde la final del Mundial de Qatar 2022, los hinchas argentinos mantienen una rivalidad con la Selección de Francia y con su figura, Kylian Mbappé, quien en su momento aparecía como un posible sucesor de Lionel Messi. Sin embargo, cada vez que le toca hablar, el crack del Real Madrid tiene palabras de elogio para con el 10 argentino. Incluso, se animó a reconocer que hubiera sido injusta una victoria de los galos en el partido que definió la última Copa del Mundo.

En medio de la fecha FIFA, el francés habló con Jorge Valdano donde contó que lo sorprendió la chance de jugar con Lionel Messi: "Ha sido una suerte jugar con Leo Messi. Jamás pensé que lo haría en mi carrera. Mi sueño siempre fue jugar en el Real Madrid, nunca pensé en ir a Barcelona, y como creía que él estaría toda la vida ahí... sabía que tendría la posibilidad de jugar contra él, no con él. Pero lo hice y fue muy especial. Aprendí muchísimo con él y quiero darle las gracias. Fueron dos años muy ricos. Es una oportunidad de oro tener a un jugador tan especial cerca de ti", reconoció Mbappé.

Kiki también contó cómo fueron sus días con Messi en el Paris Saint-Germain: "Messi llegó y fue una persona totalmente normal, respetuosa con todo el mundo. Y como jugador es único. Cuando tenés a alguien así en tu equipo y sos ofensivo, sólo debés estar cerca y mirar todo lo que hace: cómo finaliza, cómo para, cómo toca. Estar tan cerca de él me ayudó muchísimo a entender mejor el juego".

Después, Valdano le recordó la monstruosa final que jugó contra Argentina, en la que marcó un hat-trick pero se quedó con las ganas de levantar la Copa del Mundo: "No pensás en marcar en una final, sino en ganarla. Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo mirás entero, es merecido. Te pone triste, pero no hay que olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez".

Además, Mbappé habló del profundo vínculo que comparte con Cristiano Ronaldo, uno de los máximos ídolos del Real Madrid, el club donde siempre soñó jugar y donde brilla por estos días: "Cristiano Ronaldo siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, que me dé consejos. Me ayudó mucho. En el Real Madrid es el número uno, el jugador referente. La gente todavía sueña con él. Pero yo quiero hacer mi propio camino. Espero que la gente sueñe conmigo también. Que sea un momento histórico para mí y para el Real Madrid".

