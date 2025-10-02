Cuba se repuso y le empató el partido a Italia en el Mundial Sub 20

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Cuba igualó 2-2 ante Italia en el Mundial Sub 20, tras remontar un 0-2 en contra, y mantiene opciones de clasificación en el Grupo D.

El empate se produjo en Valparaíso, en un partido clave para las aspiraciones de los caribeños, que habían debutado con una derrota frente a Argentina y necesitaban sumar para no complicar sus chances de avanzar a octavos de final.

Italia se adelantó rápidamente con un gol de Andrea Natali a los 14 minutos, y amplió la ventaja a los 34’ mediante Jamal Iddrissou.

La situación parecía controlada para la Azzurra hasta que Idrissou recibió la segunda tarjeta amarilla sobre el final del primer tiempo, lo que dejó a su equipo con diez jugadores y alteró la dinámica del partido.

En el segundo tiempo, Cuba aprovechó la superioridad numérica y acortó distancias a los 25 minutos con un penal ejecutado por Michael Camejo, que abrió el camino para la igualdad.

La igualdad definitiva llegó a los 87 minutos, nuevamente de penal por Camejo, para consolidar un resultado histórico para la selección cubana en esta categoría.

Con este empate, Italia lidera el grupo con 4 puntos, Argentina suma 3, Cuba alcanza 1 y Australia permanece sin unidades tras dos partidos.

El cierre de la fase de grupos definirá las posiciones: si Argentina derrota a Australia en la última fecha, asegurará el primer puesto y el pase a octavos de final.

Cuba mantiene opciones de avanzar y dependerá de sí misma en el partido final, mientras que Italia deberá confirmar su liderazgo para evitar sorpresas.