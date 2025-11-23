VIDEO. Los jugadores de Estudiantes le hicieron el pasillo de campeón a Rosario Central, pero de espaldas

Tras la exigencia de la AFA para Estudiantes de La Plata, de hacerle un pasillo de campeón a Rosario Central, se dio una imagen sorpresiva: los jugadores del club platense se dieron vuelta y de espaldas recibieron al conjunto canalla.

La AFA había obligado a Estudiantes a realizarle el pasillo de campeón a conjunto rosarino, por el título obtenido de manera polémica, por haber sido el mejor de la tabla Anual.

Tras la salida de los árbitros y del equipo visitante, Rosario Central ingresó al campo de juego liderado por su capitán, Ángel Di María. La reacción de los futbolistas visitantes fue inesperada: se dieron vuelta y cruzaron los brazos.

Mientras el "Canalla" celebraba su nuevo título con el trofeo en el campo y un show de bengalas azules y amarillas, el equipo platense ejecutó esta protesta.

El periodista Federico Bueno comentó en la transmisión que la medida fue una recomendación de Juan Sebastián Verón, aunque el plantel tuvo libertad para decidir.

Tras la exigencia de la AFA, dirigentes como el cuestionado Pablo Toviggino provocó al club platense con un tuit intimidatorio, posteando el comunicado de la AFA.

Por detrás se sumó Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown (de la Primera Nacional), quién tuiteó sobre el post de Toviggino: "y aplaudan con ganas", casi burlándose de la exigencia de la AFA para con Estudiantes.

Luego de la protesta de los jugadores del pincha, las redes sociales se inundaron de comentarios de apoyo para con el club presidido por Juan Sebastián Verón, quien quedó claramente enfrentado con Chiqui Tapia y la AFA.