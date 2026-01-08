Encontraron un yacaré en Tres Palmeras tras un video viral que alertó a los vecinos

La circulación de un video en redes sociales encendió la alarma en la zona de Tres Palmeras, al oeste de la ciudad de Salta, luego de que se observara la presencia de al menos dos yacarés desplazándose por el río Arias, en sectores cercanos a viviendas y espacios frecuentados por familias.

Las imágenes, registradas por motociclistas que transitaban por el lugar, se viralizaron rápidamente y generaron preocupación entre los vecinos. En la grabación se escucha a uno de los testigos expresar: “Un yacaré en la cataratita… ¡no!, estamos pa’ trás”, reflejando el desconcierto ante la proximidad de los animales al entorno urbano.

Ante esta situación, personal de la Policía Rural y Ambiental intervino de manera preventiva y dispuso patrullajes en la zona con el objetivo de localizar a los ejemplares y evaluar el riesgo.

Durante la madrugada de este jueves 8 de enero, los efectivos lograron capturar un yacaré en el río Arias, en inmediaciones de Finca Las Costas, próximo al área conocida como Tres Palmeras. Se trata de un ejemplar juvenil, de entre uno y dos años de edad.

El animal fue trasladado a la Estación de Fauna Autóctona, donde permanece en observación y bajo control sanitario para evaluar su estado de salud. En caso de que las condiciones sean favorables, será reinsertado en su hábitat natural.

En paralelo, durante la mañana se realizó una inspección integral en la zona. El operativo fue encabezado por Mariana Chanampa, jefa del Programa Biodiversidad, y Luciana Borelli, jefa del Programa Estación de Fauna Autóctona, quienes recorrieron el área ribereña de Tres Palmeras a orillas del río Arias.

Según se informó oficialmente, en ese relevamiento no se detectó la presencia de otros yacarés. No obstante, las autoridades confirmaron que los rastrillajes continuarán con el fin de determinar si hay más ejemplares, investigar su procedencia y analizar su estado sanitario.

Esta semana se viralizó un video donde se observan ejemplares de yacaré overo o yacaré ñato (Caiman latirostris). Tras conocerse esta información, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dispuso inspecciones periódicas y la captura preventiva de los animales para su evaluación veterinaria.

Especialistas explicaron que el yacaré overo puede pesar entre 50 y 90 kilos y medir hasta 2 metros en el país. Es una especie que habita ríos, lagunas, esteros y bañados, con hábitos nocturnos y comportamiento solitario. En Salta, su distribución se da principalmente en las ecorregiones de las Yungas y el Chaco Seco.

Entre los vecinos de Tres Palmeras, la aparición de estos animales generó inquietud, especialmente por el posible riesgo para niños, mascotas y personas que suelen acercarse al río por actividades recreativas o cotidianas.

Desde los organismos intervinientes recordaron que, ante el avistamiento de un yacaré, no se debe molestar ni intentar ahuyentar al animal y se debe dar aviso inmediato al 911 o al 106, para permitir una intervención segura y especializada.