Un yacaré apareció en una empresa de Pichanal y terminó siendo rescatado por la Policía

La mañana en Pichanal tuvo un visitante inesperado: un yacaré que sorprendió al personal de seguridad de una empresa ubicada sobre la Ruta Provincial 5. La presencia del reptil, detectado en inmediaciones de la playa de estacionamiento, motivó un reporte inmediato al Sistema de Emergencias 911, lo que activó el protocolo para la intervención de fauna silvestre.

Hasta el lugar llegó personal de la División Lacustre y Fluvial de Bermejo, quienes verificaron la situación y trabajaron en la captura segura del animal. Tras contenerlo sin poner en riesgo su integridad ni la de las personas, los efectivos procedieron a trasladarlo hacia una zona adecuada, donde fue liberado nuevamente en su entorno natural.

Según especialistas, este tipo de apariciones se volvió más frecuente en los últimos meses. En localidades cercanas, como Embarcación, ya se registraron al menos dos casos recientes. La explicación apunta a un fenómeno en crecimiento: el cambio climático y la alteración del hábitat obligan a los animales -en este caso, los reptiles- a desplazarse en busca de agua y condiciones para sobrevivir. Ese movimiento los lleva a cruzar áreas pobladas, generando encuentros cada vez más habituales con la comunidad.

La Policía recordó la importancia de no intentar capturar ni ahuyentar a estos animales y, ante cualquier avistamiento, realizar el aviso inmediato al 911 para permitir una intervención segura y profesional.

