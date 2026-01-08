El vóley provincial afina el calendario para la temporada 2026

Comenzó el partido. La Agencia Provincial Salta Deportes (APSD) recibió a dirigentes de la Federación Salteña de Vóley y del interior provincial para conocer de cerca el calendario anual 2026 y escuchar las distintas inquietudes sobre la disciplina con miras a las actividades de este año.

Cabe destacar que la reunión estuvo encabezada por su presidente, Sergio Chibán, quien destacó que "el objetivo es continuar fortaleciendo el deporte a través de capacitaciones, charlas motivacionales y el acompañamiento de la Federación Salteña, quien aglutina a dirigentes de toda la provincia y permite el crecimiento de la disciplina".

Asimismo, manifestó el anhelo de "que todos los deportistas del interior tengan la posibilidad de integrar un equipo de élite como son Los Infernales Vóley que disputará la Liga Nacional en poco tiempo". Y finalizó diciendo que "tenemos planificado el año 2026 y apoyaremos el calendario anual que nos está presentando la Federación Salteña de Vóley".

El presidente de la Federación Salteña de Vóley, Rodolfo Bohuid, recalcó la masiva participación dirigencial y agradeció el apoyo del Gobierno provincial a través del equipo de la APSD. Detalló que tendrán “torneos locales, regionales y nacionales en el primer semestre del año y será un gran desafío para nosotros como federación” y resaltó que “el Estado es el pilar fundamental para su desarrollo y fortalecimiento”.

Mientras que Germán Sueldo, dirigente de Cachi, sostuvo que “el deporte es política de Estado y llevamos a cabo una planificación para fomentar y desarrollar la práctica deportiva en lo social y en lo competitivo. Queremos fortalecer el deporte en nuestra región”.

Por su parte, la vicepresidente de la APSD, Claudia Vásquez, manifestó que hay "muchos talentos en el interior provincial y debemos darles las oportunidades para que puedan crecer y desarrollarse en la disciplina. El gobernador Sáenz nos pide constantemente que tengamos una visión federal y eso lo llevamos a cabo recorriendo la provincia y articulando las tareas con los municipios".

También estuvieron presentes Raúl Cisneros, presidente de la Asociación de los Valles de Lerma y Juan Ulloa, DT de Gimnasia Vóley, entre otros.