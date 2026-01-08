Saeta suspendió servicios y tiene circulación limitada en el Valle de Lerma por el temporal

Las intensas lluvias que se registran en la región obligaron a reordenar la circulación del transporte público. Hay recorridos suspendidos, otros que funcionan con desvíos y sectores que permanecen intransitables. Piden extremar la precaución.

El temporal que afecta desde las últimas horas al Valle de Lerma volvió a impactar de lleno en la prestación del servicio de colectivos, con suspensiones puntuales y circulación restringida en varios corredores clave. La acumulación de agua, el deterioro de la calzada y la imposibilidad de transitar por algunas rutas forzaron a modificar recorridos para garantizar la seguridad de pasajeros y choferes.

Según se informó de manera oficial, el servicio de colectivos hacia Las Moras se encuentra totalmente suspendido debido a las condiciones adversas provocadas por la lluvia. La zona es una de las más afectadas por el temporal y, por el momento, no reúne las condiciones mínimas para la circulación del transporte público.

En tanto, los servicios interurbanos que atraviesan el municipio de La Merced con destino a la ciudad de Salta continúan operando, aunque bajo un esquema especial. Las unidades circulan por su recorrido habitual, utilizando avenida Sarmiento y avenida Hipólito Yrigoyen, con tránsito habilitado con extrema precaución y reducción a media calzada en algunos tramos.

El parte también advierte sobre sectores que permanecen completamente intransitables, lo que impide cualquier tipo de circulación vehicular, incluido el transporte público. Entre los puntos más comprometidos se encuentran la ruta 89, la ruta 88 y la zona de Sumalao, donde el agua acumulada y el estado del camino representan un riesgo.

Desde los organismos vinculados al transporte y la circulación vial recomiendan a los usuarios consultar el estado del servicio antes de viajar, prever demoras y, en caso de ser posible, evitar traslados innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas en el Valle de Lerma.