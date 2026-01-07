Temporal en el Valle de Lerma: impresionante video del corte de la ruta 68, cerca de Coronel Moldes

inicia sesión o regístrate.
La fuerte tormenta que azotó este jueves al Valle de Lerma volvió a mostrar la crudeza de la naturaleza y generó un escenario crítico en rutas y caminos de la región. La crecida del Arroyo San Vicente, producto de las intensas lluvias, dejó a varios conductores varados durante la tarde sobre la ruta nacional 68, a 4 kilómetros de Coronel Moldes y a unos 20 kilómetros de La Viña.
La fuerza del agua sorprendió a quienes transitaban por la zona, impidiendo el paso vehicular y obligando a los automovilistas a permanecer detenidos durante varias horas.
Las imágenes son impactantes: en un video que circuló en redes sociales se puede observar como es arrastrado los restos de un árbol y cruza sobre la ruta junto con un gran caudal de agua. Testimonios dan cuenta de la fuerza del arroyo que cubrió completamente la calzada y tornó imposible cualquier intento de cruce.
En este contexto, la empresa SAETA emitió un comunicado de alerta a los usuarios informando el corte de importantes vías de comunicación en el Valle de Lerma. Según se detalló, la ruta nacional 68 y las rutas provinciales 23, 21, 26, 86 y 88 permanecen cortadas debido al anegamiento de calles y a las áreas afectadas por las intensas precipitaciones.
Desde la empresa de transporte indicaron además que todas las líneas se encuentran circulando con extrema precaución y registran importantes demoras, por lo que se solicita comprensión a los pasajeros y se recomienda evitar viajes si no son estrictamente necesarios.
Las autoridades insisten en la necesidad de respetar las indicaciones, no intentar cruzar zonas inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúan las tareas de monitoreo ante un escenario climático que aún genera preocupación en toda la región.