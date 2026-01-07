Temporal en el Valle de Lerma: impresionante video del corte de la ruta 68, cerca de Coronel Moldes

La fuerte tormenta que azotó este jueves al Valle de Lerma volvió a mostrar la crudeza de la naturaleza y generó un escenario crítico en rutas y caminos de la región. La crecida del Arroyo San Vicente, producto de las intensas lluvias, dejó a varios conductores varados durante la tarde sobre la ruta nacional 68, a 4 kilómetros de Coronel Moldes y a unos 20 kilómetros de La Viña.

La fuerza del agua sorprendió a quienes transitaban por la zona, impidiendo el paso vehicular y obligando a los automovilistas a permanecer detenidos durante varias horas.

Las imágenes son impactantes: en un video que circuló en redes sociales se puede observar como es arrastrado los restos de un árbol y cruza sobre la ruta junto con un gran caudal de agua. Testimonios dan cuenta de la fuerza del arroyo que cubrió completamente la calzada y tornó imposible cualquier intento de cruce.

En este contexto, la empresa SAETA emitió un comunicado de alerta a los usuarios informando el corte de importantes vías de comunicación en el Valle de Lerma. Según se detalló, la ruta nacional 68 y las rutas provinciales 23, 21, 26, 86 y 88 permanecen cortadas debido al anegamiento de calles y a las áreas afectadas por las intensas precipitaciones.

Desde la empresa de transporte indicaron además que todas las líneas se encuentran circulando con extrema precaución y registran importantes demoras, por lo que se solicita comprensión a los pasajeros y se recomienda evitar viajes si no son estrictamente necesarios.

La caída de un poste sobre la ruta provincial 23, en Rosario de Lerma.

Las autoridades insisten en la necesidad de respetar las indicaciones, no intentar cruzar zonas inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúan las tareas de monitoreo ante un escenario climático que aún genera preocupación en toda la región.