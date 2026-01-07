PUBLICIDAD

7 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
VIDEOS. Rosario de Lerma bajo el agua: calles inundadas, un canal desbordado y rutas cortadas en el Valle

Una tormenta de extraordinaria magnitud azotó este jueves a Rosario de Lerma y provocó anegamientos generalizados en distintos barrios. La Municipalidad activó un operativo de emergencia y pidió extremar las precauciones. Además, no se puede circular por la ruta 68, ruta 21 y ruta 26, entre otroas.
Miércoles, 07 de enero de 2026 18:41
Una intensa tormenta golpeó con fuerza a la localidad de Rosario de Lerma, cortó la ruta 86 que une Salta con las otras localidades del Valle, y dejó como saldo importantes inundaciones en la zona.

En pocos minutos, las calles quedaron completamente cubiertas por el agua, que avanzó de vereda a vereda, dificultando la circulación vehicular y peatonal y generando preocupación entre los vecinos.

El fuerte caudal de lluvia provocó el anegamiento en viviendas, especialmente en zonas donde históricamente no se habían registrado inconvenientes durante temporales anteriores.

 

Uno de los puntos más críticos fue el desborde de un canal, que se convirtió en un peligro inminente para las familias que residen en sus inmediaciones. La situación generó momentos de tensión y obligó a reforzar la presencia de personal municipal en el lugar para evitar accidentes.

Pedido de asistencia

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Rosario de Lerma informó que, desde el inicio del temporal, las distintas áreas operativas trabajan de manera coordinada en el territorio, realizando relevamientos y asistiendo a las personas damnificadas, con prioridad en los casos más urgentes. Además, se solicitó ayuda al Gobierno de la Provincia ante las pérdidas registradas en distintos hogares.

Desde el municipio aclararon que, pese a haberse realizado previamente tareas preventivas de mantenimiento y limpieza de los canales de desagüe, la magnitud del caudal de lluvia caída en tan corto período de tiempo superó la capacidad del sistema y generó los inconvenientes observados.

Finalmente, las autoridades solicitaron a los vecinos circular con extrema precaución y recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, se encuentra habilitado el número de teléfono oficial 3875448421 para brindar asistencia inmediata.

