Asistieron a personas afectadas por el temporal de lluvia en el Valle de Lerma

Un fuerte temporal registrado durante la tarde provocó múltiples intervenciones en distintas localidades del Valle de Lerma, donde equipos provinciales y municipales desplegaron operativos de asistencia a personas afectadas por el ingreso de agua a viviendas, vehículos anegados, voladura de techos y caída de árboles y postes.

El operativo es llevado adelante por el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta y la Subsecretaría de Defensa Civil, en conjunto con Bomberos Voluntarios y áreas municipales de las distintas localidades afectadas.

En Rosario de Lerma, especialmente en el barrio San Bernardo, se asistió a varias familias por el ingreso de agua a sus viviendas. Una situación similar se registró en el barrio Islas Malvinas de La Merced, donde tres menores fueron trasladados de manera preventiva a una dependencia policial para su resguardo hasta reencontrarse con sus familiares.

En Chicoana, en el sector de finca Las Palmas, el temporal provocó el desprendimiento de chapas del techo de una vivienda, mientras que sobre la ruta 21, camino a San Agustín, también se reportaron daños materiales. Además, se registró la caída de árboles y postes en distintos puntos del Valle de Lerma.

Las lluvias intensas ocasionaron anegamientos de vehículos por acumulación de agua en la calzada y el desborde de arroyos de la zona. En estos sectores trabaja personal de Operaciones de Defensa Civil con tres camiones para tareas de asistencia y prevención.

Hasta el momento, se informaron cortes en la Ruta Nacional 68, en las intersecciones con las rutas provinciales 23 y 36, y a la altura del kilómetro 120, debido a la crecida del arroyo San Vicente. Los relevamientos continúan en las áreas afectadas.

En la ciudad de Salta, la Municipalidad de Salta desplegó equipos de trabajo en distintos sectores ante la tormenta. Participan la Subsecretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Social y personal de Ambiente y Servicios Públicos, con recorridos preventivos, relevamientos territoriales y tareas de asistencia. Asimismo, personal de Tránsito y Seguridad Vial se encuentra en la vía pública para asistir a conductores en zonas anegadas.

Desde el municipio recordaron que ante cualquier situación de riesgo los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 105, que permanece habilitada para recepcionar avisos y coordinar intervenciones. También se recomienda extremar las medidas de precaución, evitar circular por zonas inundadas, no manipular cables ni estructuras dañadas y colaborar no arrojando residuos en la vía pública, ya que obstruyen desagües y agravan los anegamientos.