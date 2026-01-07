PUBLICIDAD

Municipios

Temporal histórico: en Rosario de Lerma cayeron 96 mm en menos de una hora y la ciudad está colapsada

Familias de diversos barrios sufrieron el ingreso de agua en sus hogares, perdiendo muebles y pertenencias personales.
Miércoles, 07 de enero de 2026 20:13
Una tormenta de intensidad inusitada golpeó esta tarde a la localidad de Rosario de Lerma, dejando a gran parte de la ciudad bajo el agua y provocando serios daños materiales en infraestructura y viviendas particulares.

Según los registros meteorológicos locales, en menos de 60 minutos precipitaron 96 milímetros, un volumen de agua que superó cualquier capacidad de drenaje y transformó las calles en verdaderos ríos intransitables.

Los principales daños reportados tiene que ver con inundaciones en viviendas: Familias de diversos barrios sufrieron el ingreso de agua en sus hogares, perdiendo muebles y pertenencias personales.

Caída de árboles y postes: Las ráfagas de viento y el ablandamiento del suelo provocaron el derribo de árboles de gran porte y postes del tendido eléctrico, dejando a varios sectores sin suministro de energía y con cables de alta tensión en la vía pública.

Calles anegadas: El tránsito se encuentra totalmente interrumpido en el casco céntrico y barrios periféricos debido al nivel del agua, que en algunas zonas alcanzó la altura de los capots de los autos.

 

 

