Video viral alertó por la posible presencia de yacarés en Tres Palmeras e intervino la Policía Rural

Un video difundido en redes sociales generó alerta entre vecinos de la zona de Tres Palmeras, en el oeste de la ciudad de Salta, al mostrar lo que serían al menos dos yacarés durante la noche por el río Arias, muy cerca de áreas habitadas.

Las imágenes fueron grabadas por personas que circulaba en motocicleta por el lugar y muestran con claridad a los animales cerca de la orilla. En el registro audiovisual, se escucha a uno de los testigos exclamar: “Un yacaré en la cataratita… ¡no!, estamos pa' trás”, reflejando la sorpresa y el temor ante la situación.

Tras la difusión del video, existe preocupación por la seguridad de niños, mascotas y personas que transitan o se acercan al río, una zona que suele ser frecuentada por vecinos y ocasionales bañistas.

Tras conocerse la viralización del material, la Policía Rural y Ambiental tomó intervención de manera preventiva. El comisario Barón Gutiérrez confirmó que se envió personal para realizar un recorrido por la zona, aunque no se logró avistar a los animales durante ese operativo inicial.

“No hay denuncias formales, pero actuamos a partir de los videos que se viralizaron. Se hizo un recorrido en la zona y no se pudo avistar nada, por lo que vamos a seguir enviando personal, incluso durante la noche”, señaló el comisario.

Consultado sobre si resulta extraño observar este tipo de animales en sectores poblados, Gutiérrez explicó que el yacaré es un animal propio de Sudamérica y que, ante situaciones de acercamiento o acorralamiento, puede reaccionar de manera defensiva.

En ese sentido, recomendó a la población no acercarse a los animales, extremar las precauciones si se realizan actividades recreativas cerca del río y mantenerse en alerta. Ante cualquier nuevo avistamiento, solicitó comunicarse de inmediato con el 911.

Como antecedente reciente, en 2025 se registró una situación similar en el dique Cabra Corral, donde se viralizaron videos y avisos sobre la posible presencia de un yacaré en la zona. En aquel momento, organismos provinciales realizaron recorridos preventivos con personal especializado y fuerzas de seguridad, aunque no lograron confirmar el avistamiento durante las inspecciones. Sin embargo, las autoridades mantuvieron controles y emitieron recomendaciones a vecinos y turistas para extremar precauciones y evitar el contacto con el agua ante la eventual presencia de estos animales.