Incendios en la Patagonia: "el fuego puede permanecer por varios meses en estado latente"

Angie Calero, comunicadora de la radio comunitaria "Fogón" de El Hoyo, en la provincia de Chubut, se comunicó con El Tribuno y brindó un panorama sobre la situación de los incendios en la denominada Comarca Andina.

En primer lugar confirmó que son 5 incendios que se desarrollan todos en la zona de cordillera en condiciones climáticas excepcionales debido a las altas temperaturas y a una sequía inédita. No es la primera vez que sucede este tipo de incendios que afectan a Epuyen, Puerto Patriada, El Hoyo, Lago Pueblo, por un lado y a Cholila en el Parque Nacional Los Alerces, en Esquel. Todo el paraíso verde de la cordillera se volvió sepia por el humo.

Para saber, al contrario de lo que sucede en el norte del país, en el sur la temporada seca se da en verano. En esta seca la situación es más complicada porque en el invierno no hubo nieve y los niveles de agua de lagos y pozos es mucho más baja. Una chispa desata el vendaval del fuego que se alimenta de una vegetación seca y un viento que es característico de la Patagonia.

Como si fuese un complot, es la segunda vez que se suceden estos incendios en la Gobernación de Ignacio Torres. El año pasado salió todo el aparato mediático provincial a asegurar que "los mapuches comenzaron los incendios". La justicia luego desestimó la acusación sobre una persona. "Acá tenemos que decir que las comunidades mapuches son las más perjudicadas por los incendios. Ellos son los que más cuidan el bosque y los recursos naturales, ellos aseguran el cuidado de los bosques contra los grandes terratenientes extranjeros que vienen a alambrar la Patagonia. Además cómo se puede pensar que algún mapuche puede comenzar un fuego que les queme casas y animales", dijo la comunicadora.

Incendio en Puerto Patriada.

Dijo que en los incendios la información también es valiosa; porque los mensajes son siempre con varios sentidos. Entonces las radios comunitarias toman relevancia porque es la única forma de comunicarse, saber qué pasa en los campos cercanos, qué se necesita para ayudar a los bomberos, a las personas que están luchando contra el fuego, los que ayudan a los afectados. Inclusive hay veterinarios que salen a los campos a rescatar y curar a animales que huyen del fuego.

"Actualmente Radio Nacional (Esquel y Bariloche) fue desguaza por las políticas del Gobierno nacional. Por eso ya no tienen cobertura local y solo se escucha programación porteña. Ya casi ni la escuchamos y a los vecinos les sirve la información de las radios comunitarias. Entonces nuestro rol es importante para los vecinos", dijo Calero.

Tras los incendios del año pasado los pobladores de toda la Comarca Andina se organizaron y conformaron brigadas solidarias de vecinos que comenzaron a buscar recursos, solicitar capacitaciones, establecer protocolos, fijar tareas específicas y a coordinar acciones con los distintos municipios; todo esto haciendo lo que se puede, todo pura voluntad y herramientas propias. Volvemos a repetir: desde los veterinarios hasta las personas que buscan frutas, los que hacen las vigilias de cenizas, los que cocinan para los que arriesgan todo para enfrentar el fuego. El Gobierno de la Provincia es como que está muy lejos y solo aparece cuando es muy grande el incendio, y solo para buscar culpables. En todo esto, el clima social se enrarece más, en medio de un enfrentamiento abierto por la ley de glaciares, la minería que está frenada en la Comarca y por la última defensa que mantienen las comunidades mapuches a los grandes desarrollos de capitales extranjeros.

Cielo de Epuyen.

Puede parecer lejana la Patagonia, pero los problemas son los mismos. Una naturaleza que tiene un ciclo previsible y un Estado que realiza las obras necesarias para amortiguarla. Pasa en Salta con las inundaciones del verano en La Merced y La Caldera y pasa en la Comarca donde no realizaron infraestructura ni compraron herramientas para combatir el fuego. "En Puerto Patriada hay un solo camino de ingreso y egreso. Ya habíamos pedido abrir más accesos, pero no se hizo y la evacuación en la noche fue traumática", dijo Calero. Tienen que alquilar un avión a Santiago del Estero, convocar a bomberos de otras provincias, cuando se sabe lo que hay que tener cada año por la amenaza del fuego.

Así los vecinos solidarios que pelean contra el fuego, sin el Estado, con recursos que son escasos. "Con las condiciones que tenemos, el fuego permanecer varios meses en estado latente", dijo la comunicadora. Necesitan de todo, hasta aceite para las motosierras, desde agua, frutas, combustible, colirio, platsul, nafta, calzado para el fuego, alimentos; de todo.

Como es muy difícil y lejanos los paisajes pusieron un alias oficial con el alias de los Bomberos de El Hoyo que es el siguiente: bomberoselhoyo. Toda la información también está disponible en el blog de Radio Fogón. La cuenta de red social de los Bomberos Voluntarios de El Hoyo también tiene información de primera mano.