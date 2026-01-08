Tras el temporal, así está el estado de transitabilidad de la Ruta Nacional 68

Tras el intenso temporal de lluvias registrado en las últimas horas en el Valle de Lerma, la Ruta Nacional 68 presenta distintas afectaciones que obligaron al despliegue de operativos viales y trabajos de mantenimiento para garantizar la circulación segura.

De acuerdo a la información oficial difundida por Vialidad Nacional, las precipitaciones provocaron daños en varios sectores de la traza, principalmente vinculados al escurrimiento de agua y al arrastre de sedimentos, una situación recurrente durante episodios de lluvias intensas en esta región.

Las tareas de mantenimiento se concentran desde la salida de la localidad de La Merced hasta el kilómetro 158 de la ruta. En ese tramo, las maquinarias viales trabajan en la recomposición de banquinas descalzadas, afectadas por la fuerza del agua caída durante el temporal.

Según se informó, estos trabajos se desarrollarán durante toda la jornada de hoy y se extenderán hasta el día viernes, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La presencia de equipos y personal vial es constante a lo largo del sector intervenido.

Mientras se ejecutan estas tareas, la circulación vehicular se realiza mediante un desvío provisorio dispuesto y señalizado por el área de Tránsito de la Municipalidad de La Merced. El desvío se implementó debido a la constante bajada de agua sobre la calle San Martín, dentro de la travesía urbana de la localidad.

Ese sector suele presentar escurrimientos cada vez que se registran precipitaciones de importancia, lo que genera complicaciones para el tránsito y aumenta el riesgo de accidentes. Por ese motivo, las autoridades solicitan a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona.

En paralelo, Vialidad Nacional recomendó circular con suma precaución en los tramos comprendidos entre La Viña y Coronel Moldes, donde se detectó la presencia de material sobre la calzada en sectores puntuales.

Las áreas más comprometidas se localizan principalmente en las inmediaciones de los arroyos San Vicente y El Tajamar, donde el arrastre de barro y restos vegetales puede reducir la adherencia y dificultar la circulación.

Pese a estas complicaciones, la Ruta Nacional 68 se encuentra habilitada al tránsito. No obstante, se insiste en la necesidad de disminuir la velocidad, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal vial que se encuentra trabajando en distintos puntos del recorrido.

El temporal volvió a exponer las dificultades que genera la acumulación de agua en sectores clave del Valle de Lerma, una problemática que se repite durante la temporada de lluvias y que obliga a realizar tareas permanentes de mantenimiento sobre una de las rutas más transitadas de la provincia.