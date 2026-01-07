PUBLICIDAD

Inundaciones en el Valle de Lerma: el impactante cambio de las calles y rutas debido a las lluvias

Las zonas más afectadas fueron Rosario de Lerma, La Merced, Coronel Moldes y La Viña.
Miércoles, 07 de enero de 2026 19:55
La impactante inundación en la ruta 36 entre Rosario de Lerma y La Florida.
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron importantes anegamientos en distintas localidades del Valle de Lerma, generando complicaciones en calles urbanas y rutas clave de la región.

La calle General Roca de Rosario de Lerma, un día sin lluvia.

La calle General Roca totalmente inundada.

Las zonas más afectadas fueron Rosario de Lerma, La Merced, Coronel Moldes y La Viña, donde el agua acumulada dejó calles intransitables, calzadas cubiertas y dificultades para la circulación vehicular.

La calle Hipólito Yrigoyen al 100, un día normal..

La calle Hipólito Yrigoyen al 100 tras las lluvias.

Imágenes y videos registrados por vecinos muestran el fuerte contraste entre el estado habitual de estas localidades y el escenario que dejó el temporal, con arterias convertidas en verdaderos cauces de agua.

La impactante inundación en la ruta 36 entre Rosario de Lerma y La Florida.

La ruta 36 entre Rosario de Lerma y La Florida, habitualmente.

En Rosario de Lerma y La Merced, la acumulación de lluvia impactó especialmente sobre sectores urbanos y tramos de la Ruta Nacional 68, una vía clave para la conectividad del sur provincial. En tanto, en Coronel Moldes y La Viña también se registraron anegamientos en rutas y accesos, con tránsito reducido durante varias horas.

 

Así quedó la ruta 68 a la altura del arroyo San Vicente entre Coronel Moldes y La Viña.

La ruta 68 a la altura del arroyo San Vicente, sin lluvias.

 

