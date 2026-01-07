Inundaciones en el Valle de Lerma: el impactante cambio de las calles y rutas debido a las lluvias

inicia sesión o regístrate.
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron importantes anegamientos en distintas localidades del Valle de Lerma, generando complicaciones en calles urbanas y rutas clave de la región.
Las zonas más afectadas fueron Rosario de Lerma, La Merced, Coronel Moldes y La Viña, donde el agua acumulada dejó calles intransitables, calzadas cubiertas y dificultades para la circulación vehicular.
Imágenes y videos registrados por vecinos muestran el fuerte contraste entre el estado habitual de estas localidades y el escenario que dejó el temporal, con arterias convertidas en verdaderos cauces de agua.
En Rosario de Lerma y La Merced, la acumulación de lluvia impactó especialmente sobre sectores urbanos y tramos de la Ruta Nacional 68, una vía clave para la conectividad del sur provincial. En tanto, en Coronel Moldes y La Viña también se registraron anegamientos en rutas y accesos, con tránsito reducido durante varias horas.