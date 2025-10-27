Diez salteños persiguen el sueño de representar al país en tenis de mesa

Hay un sueño que persiguen todos los deportistas, ya sea que se dediquen al fútbol, básquet, vóley, tenis, karate, judo o remo. Ese sueño es llegar a representar al país integrando la Selección argentina, porque ponerse la camiseta albiceleste marca que se llegó al pico de un esfuerzo que involucró meses de entrenamientos, sacrificios y selectivos.

Una decena de chicos salteños que juegan al tenis de mesa están detrás de ese objetivo, ya superaron varias etapas de desarrollo estando aun en una etapa de formación. Desde el cuerpo técnico de la Selección argentina vieron ese esfuerzo y los convocaron para competir en los selectivos que se realizarán en noviembre próximo, que tendrán la finalidad de definir los equipos que competirán en los torneos internacionales de 2026.

Para el selectivo Sub-13 de damas fueron convocadas Daiana Toscano, Pilar Gallardo y Florencia Toscano; del lado de los caballeros fue citado Federico Varela. Además, el cuerpo técnico nacional estableció que Gemma Valerio, Victoria Guardia, Daiana Toscano y Brian Ocampo sean los salteños que disputarán los selectivos entre los menores de 15 años.La lista de convocados a los selectivos se completa con tres tenismesistas de la categoría Sub-19: Ámbar Jándula, Franco Varela y Santiago Guardia. En el caso de Franco Varela, el selectivo se desarrollará en Mirandela (Portugal) donde se encuentra jugando, mientras que el resto de los convocados competirán en Buenos Aires.



El gran número de salteños que competirán en los selectivos se debe a los importantes avances que el tenis de mesa realizó en los últimos años, la labor de los entrenadores y la calidad innata de los jugadores. Todo esto apoyado por el Centro de Alto Rendimiento que la disciplina tiene en la zona norte de nuestra ciudad.

En Brasil y Paraguay

Mientras se definen quienes serán los integrantes de los seleccionados argentinos, los torneos internacionales del año que viene ya tienen sedes. Los Campeonatos Sudamericanos de Sub-11 y Sub-13 se desarrollarán en Asunción, Paraguay, en marzo de 2026. En tanto, los Sudamericanos de Sub-15 y Sub-19 se disputarán en abril del mismo año, pero en Río de Janeiro (Brasil).