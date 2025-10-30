PUBLICIDAD

31 de Octubre, Salta, Argentina
Argentino Juvenil de rugby
Pádel Maxi Arce
Enfrentamiento al Crimen Organizado
Reducido de la Primera Nacional
Deportes

Abren las postulaciones para las becas 2026 "Eduardo Chañe"

El beneficio está destinado para los deportistas amateurs. Cierra el 7 de noviembre.
Viernes, 31 de octubre de 2025 01:57
Se encuentra abierta la convocatoria para la postulación a las becas "Eduardo Chañe" al deportista amateur, correspondiente al período 2026. Las becas fueron creadas en el año 2015 por el Concejo Deliberante, con el objetivo de premiar e incentivar el desarrollo de las habilidades de aquellas jóvenes promesas con proyección deportiva.

Los interesados en acceder al beneficio podrán presentar la documentación requerida hasta el 7 de noviembre en Mesa de Entradas del CD, ubicada en avenida República del Líbano Nº 990, de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a 18.00.

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser salteños o contar con una residencia mínima de cinco años en la ciudad de Salta anteriores a la fecha de elección; desempeñarse en deportes amateurs; haber representado a la República Argentina, la provincia de Salta y/o la ciudad de Salta en competiciones internacionales, nacionales, provinciales o municipales; haber alcanzado un logro deportivo relevante; ser menor de edad al momento del otorgamiento de la beca; estar inscripto en el organismo o federación correspondiente a su disciplina; y presentar certificado de aptitud física.

Cabe destacar que el  proceso de selección estará a cargo de un jurado que evaluará y calificará las distintas postulaciones de los jóvenes deportistas. Dicho jurado estará integrado por los ediles de la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad, junto a miembros del Círculo de Periodistas Deportivos, representantes de la Secretaría de Deportes de la provincia y de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad de la ciudad de Salta.

Los beneficiarios de la beca recibirán emolumentos mensuales y consecutivos equivalentes a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.). Cabe señalar que las becas se devengarán desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de su elección.

Temas de la nota

Últimas noticias

