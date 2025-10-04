Colapinto quedó eliminado de la Q1 y largará 18º en el GP de Singapur

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

10:34 ¡Empezó la Q2!

Se puso en marcha la segunda tanda clasificatoria en el GP de Singapur.

10:24

Colapinto largará 18° en el GP de Singapur

El argentino quedó eliminado en la Q1 y tendrá que protagonizar una gran remontada en la carrera de este domingo si quiere sumar sus primeros puntos de la temporada.

10:10 Gran tiempo de Colapinto

El argentino registró un nuevo tiempo de 1:31,002 y escaló hasta la octava posición.

10:05 Colapinto ya registró su primer tiempo en la Q1

El argentino giró en 1:32,096 en su primera vuelta de la clasificación del GP de Singapur.

10:01 ¡Empezó la Q1!

Se puso en marcha la clasificación del GP de Singapur.

09:37 ¡Se viene la clasificación!

En menos de media hora comenzará la clasificación para el GP de Singapur.

07:39 Colapinto terminó 16° en la práctica libre 3

El argentino redondeó una buena actuación y podría estar en la pelea para meterse en la Q2 de la clasificación, que comenzará a las 10 de la mañana.

El mejor tiempo de la práctica libre 3 fue para Verstappen.

07:28 Colapinto mejora con respecto al viernes

Con menos de dos minutos por disputar para que termine la práctica libre 3, Colapinto se encuentra 16°.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Singapur, donde terminó en la decimosexta posición.

El pilarense registró un mejor tiempo de 1:37,047 y quedó a 899 milésimas del ganador de la sesión, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien va en busca de su tercer triunfo consecutivo en el campeonato.

La segunda posición en la sesión fue para el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quien terminó a solo 17 milésimas, mientras que los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, culminaron tercero y cuarto respectivamente.

Además, el británico Lando Norris (McLaren), quien marcha segundo en el campeonato, culminó 5°.

Este resultado representó una gran mejora para Colapinto con respecto a lo que había sido este viernes, jornada en la que terminó 19° tanto en la primera práctica libre como en la segunda.

La actividad en el GP de Singapur continuará dentro de unas horas, ya que a las 10 (hora de Argentina) comenzará la clasificación.

El orden de salida para la carrera es de vital importancia en el GP de Singapur, ya que en el circuito de Marina Bay es extremadamente complicado realizar un adelantamiento.