Triple crimen en Florencio Varela: el avión que trasladó a Ozorio hizo escala en Salta

Matías Ozorio, mano derecha del Pequeño J, se negó a declarar ante la Justicia por el triple crimen de Florencio Varela. A la espera de la apertura de teléfonos, incautaron un tercer auto e investigan su vinculación con el caso.

El avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple crimen de Florencio Varela, arribó el jueves al aeropuerto de El Palomar, confirmaron las autoridades.

Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

El paso de Ozorio por Salta

En ese sentido, la comitiva policial salió a las 11 del jueves desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17. Allí, luego de los trámites de rutina volvieron con Ozorio y tras cargar nuevamente combustible en Salta llegaron a la misma terminal aérea 23:11.

El detenido está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", instigador de los crímenes de las tres jóvenes; Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

De acuerdo a la Policía peruana, Valverde había ingresado a Perú desde Bolivia y buscaba reunirse con Ozorio en Lima para llegar hasta Trujillo, de donde es heredero de una familia con historial criminal en Lima.

Más pedidos de captura

Anoche hubo nuevos pedidos de captura nacional e internacional contra dos jóvenes de nacionalidad peruana en el caso por el triple crimen narco.

Con la apertura del secreto de sumario, se pudo tener acceso al expediente, en el cual también se detalla que hubo allanamientos pedidos por el fiscal Adrián Arribas, los cuales dieron resultado negativo, y que secuestraron un auto Renault 19 que fue hallado en un garage en Parque Chacabuco.