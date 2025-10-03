¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
Ley de Financiamiento Universitario
Copa Argentina
La Merced
José Luis Espert
Juan Carlos Romero
Sociedad Española
José Luis Espert
Triple crimen de Florencio Varela
Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
Ley de Financiamiento Universitario
Copa Argentina
La Merced
José Luis Espert
Juan Carlos Romero
Sociedad Española
José Luis Espert
Triple crimen de Florencio Varela

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Triple crimen de Florencio Varela: llegó Matías Ozorio, el ladero de “Pequeño J”

Vino en un vuelo desde Lima, custodiado por agentes de la Federal y la Bonaerense. Este viernes será indagado por el fiscal Arribas
Viernes, 03 de octubre de 2025 00:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple crimen de Florencio Varela, arribó esta noche al aeropuerto de El Palomar, confirmaron las autoridades, y mañana será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas.

Notas Relacionadas

 

 

Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

En ese sentido, la comitiva policial salió a las 11:00 desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17:00.

Allí, luego de los trámites de rutina volvieron con Ozorio y tras cargar nuevamente combustible en Salta llegaron a la misma terminal aérea 23:11.

El detenido pasaba la noche en la Jefatura Departamental La Matanza y este viernes será indagado por Arribas.

El detenido está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", instigador de los crímenes de las tres jóvenes; Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD