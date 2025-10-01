Qué dijo Pequeño J tras ser detenido en Perú por el triple crimen de Florencio Varela

Tras ser detenido por la policía peruana, y en el momento en que era trasladado, Pequeño J, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela, se defendió: “No matamos a nadie”. Ante los periodistas locales, el sospechado aseguró: “No tengo nada que ver”.

“Nos están echando la culpa”, agregó Tony Janzen Valverde Victoriano, su verdadero nombre, de 20 años, durante su traslado a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (PNP). Al ser consultado sobre qué le diría a la familia de las jóvenes asesinadas, el joven dijo que “tienen que encontrar al culpable”.



“¿Tiene miedo usted de volver a la Argentina?“, le preguntó un periodista, a lo que Pequeño J contestó que no. ”¿Estás metido en lo que es tráfico ilícito de drogas de manera internacional?“, continuó el mismo cronista. El sospechoso volvió a decir que ”no". Una vez dentro del auto oficial que lo trasladaba esposado se lo oyó decir sobre el múltiple crimen: “Es un espanto”.



Fue en la noche del martes que la PNP detuvo a Pequeño J, sindicado como el autor material de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa del municipio bonaerense de Florencio Varela.

La detención

Valverde Victoriano fue hallado cuando intentaba escapar oculto en la parte trasera de un camión en la localidad de Pucusana, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Su captura se logró gracias a un operativo conjunto entre el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía Bonaerense y las divisiones especializadas en narco de la PNP. El seguimiento incluyó el rastreo de su teléfono celular y de los chips que utilizaba para evitar ser localizado.