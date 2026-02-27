PUBLICIDAD

Especial
Rugby
Primera Nacional 2026
narcotest para funcionarios
Corte de Justicia de Salta
Pakistán
Concejo Deliberante de Salta
La UNSa de paro
Salta

La UNSa adhirió al paro nacional y hoy no hay clases en varias facultades

La medida es por 24 horas y fue convocada en rechazo a la reforma laboral que debate el Senado. La adhesión del personal no docente supera el 80%, mientras que en el sector docente es dispar porque algunos profesores decidieron tomar exámenes.
Viernes, 27 de febrero de 2026 09:37
La Universidad Nacional de Salta se sumó al paro nacional convocado para este viernes 27 de febrero y en varias facultades no se dictan clases. La medida fue confirmada por los gremios que representan a docentes e investigadores, ADIUNSa, y al personal no docente, APUNSa, en el marco de una jornada de protesta sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización.

Desde ADIUNSa señalaron que el paro se realiza “contra la reforma laboral, por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, por aumento salarial y por nuestros derechos”. Además, los gremios denuncian un atraso salarial del 51% y advierten que la situación presupuestaria de las universidades nacionales es crítica.

Por su parte, APUNSa informó que la decisión fue adoptada por unanimidad en el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), ante el inminente tratamiento en el Senado del proyecto de reforma laboral. En el caso del personal no docente, la adhesión supera el 80%, mientras que entre los docentes el acatamiento es dispar debido a que algunos profesores resolvieron tomar exámenes programados.

Ambos sindicatos difundieron los alcances de la medida a través de sus redes sociales oficiales.

