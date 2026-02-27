PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
27 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

General Mosconi
Especial
Rugby
Primera Nacional 2026
narcotest para funcionarios
Corte de Justicia de Salta
Pakistán
General Mosconi
Especial
Rugby
Primera Nacional 2026
narcotest para funcionarios
Corte de Justicia de Salta
Pakistán

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El Concejo Deliberante capitalino tendrá hoy su sesión preparatoria

Las actividades legislativas municipales comenzarán a las 10 y servirá para ratificar autoridades de las comisiones permanentes y fijar el día y horario de las sesiones ordinarias del nuevo período legislativo.
Viernes, 27 de febrero de 2026 09:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este viernes 27 de febrero, a las 10, los concejales capitalinos se reunirán en sesión preparatoria, tal como lo establece la Resolución de Presidencia Nº 11. El encuentro tiene como eje principal la ratificación de los integrantes y autoridades de las comisiones permanentes, además de la determinación del día y la hora en que se desarrollarán las sesiones ordinarias durante 2026.

El orden del día se ajusta a lo dispuesto en los artículos 19 Bis y 56 de la Resolución Nº 374/10, correspondiente al Reglamento Interno del Concejo Deliberante. Según lo establecido, la convocatoria a esta instancia debe realizarse entre el 20 y el 28 de febrero con el objetivo de organizar el funcionamiento interno del cuerpo legislativo antes del inicio formal del período ordinario.

La sesión será transmitida en vivo a través del sitio oficial www.cdsalta.gob.ar, además de la página de Facebook y el canal de YouTube institucional, permitiendo el seguimiento por parte de la comunidad.

En tanto, la primera sesión ordinaria del año está prevista para este domingo 1º de marzo a las 7. En esa oportunidad, el intendente Emiliano Durand encabezará la ceremonia y brindará su mensaje anual ante los ediles, donde expondrá los lineamientos y acciones proyectadas para el presente año.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD