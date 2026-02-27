El Concejo Deliberante capitalino tendrá hoy su sesión preparatoria

Este viernes 27 de febrero, a las 10, los concejales capitalinos se reunirán en sesión preparatoria, tal como lo establece la Resolución de Presidencia Nº 11. El encuentro tiene como eje principal la ratificación de los integrantes y autoridades de las comisiones permanentes, además de la determinación del día y la hora en que se desarrollarán las sesiones ordinarias durante 2026.

El orden del día se ajusta a lo dispuesto en los artículos 19 Bis y 56 de la Resolución Nº 374/10, correspondiente al Reglamento Interno del Concejo Deliberante. Según lo establecido, la convocatoria a esta instancia debe realizarse entre el 20 y el 28 de febrero con el objetivo de organizar el funcionamiento interno del cuerpo legislativo antes del inicio formal del período ordinario.

La sesión será transmitida en vivo a través del sitio oficial www.cdsalta.gob.ar, además de la página de Facebook y el canal de YouTube institucional, permitiendo el seguimiento por parte de la comunidad.

En tanto, la primera sesión ordinaria del año está prevista para este domingo 1º de marzo a las 7. En esa oportunidad, el intendente Emiliano Durand encabezará la ceremonia y brindará su mensaje anual ante los ediles, donde expondrá los lineamientos y acciones proyectadas para el presente año.