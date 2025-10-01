¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
1 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

La Caldera
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Champions League
triple crimen Florencio Varela
Wanda Nara
Pequeño J
Triple crímen de Florencio Varela
Especial
La Caldera
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Champions League
triple crimen Florencio Varela
Wanda Nara
Pequeño J
Triple crímen de Florencio Varela
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Uno por uno: los nueve detenidos por el triple crimen narco de Florencio Varela

Con la captura de “Pequeño J”, y su mano derecha, ya son nueve los apresados por la masacre. Conocé el rol que se le atribuye a cada uno en la trama criminal.
Miércoles, 01 de octubre de 2025 00:09
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La investigación por el brutal triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela dio un giro decisivo con la captura en Perú del presunto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha. Con estas detenciones, la lista de implicados bajo arresto asciende a nueve personas, cada una con un presunto rol específico en la planificación y ejecución de la masacre.

Notas Relacionadas

A continuación, el detalle de quién es quién en la trama del triple homicidio con sello narco que conmociona al país.

El presunto cerebro y su ladero (capturados en Perú)

1. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J":

  • Rol: señalado como el autor intelectual de la masacre. Narco peruano de 20 años con un historial familiar ligado al crimen organizado en su país.
  • Captura: fue detenido este martes en Lima, Perú, en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional Peruana. Se espera su extradición.

2. Matías Agustín Ozorio:

  • Rol: considerado la "mano derecha" de "Pequeño J".
  • Captura: cayó en el mismo operativo que su jefe en Lima. También será extraditado a la Argentina.

Los primeros detenidos en la escena del crimen

3. Magalí Celeste González Guerrero:

  • Rol: inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes.
  • Situación: se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio calificado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.

4. Miguel Villanueva Silva:

  • Rol: pareja de Guerrero y también propietario de la casa del horror.
  • Situación: al igual que su pareja, se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. También está alojado en Melchor Romero.

5. Daniela Ibarra:

  • Rol: fue encontrada por la policía en la escena del crimen, intentando lavar manchas de sangre.
  • Situación: se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los dueños de la casa.

6. Maximiliano Parra:

  • Rol: detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda.
  • Situación: misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.

La red de apoyo y encubrimiento

7. Lázaro Víctor Sotacuro:

  • Rol: sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas.
  • Captura: fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal.

8. Ariel Giménez:

  • Rol: acusado de una de las tareas más macabras: cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes.
  • Captura: fue detenido el sábado pasado durante una serie de allanamientos en Florencio Varela.

9. Florencia Ibáñez:

  • Rol: sobrina de Lázaro Sotacuro. Se cree que viajaba en el auto de apoyo junto a su tío la noche del crimen.
  • Captura: fue detenida este lunes por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense cuando salía de los estudios de A24 en Palermo, a donde habría ido a dar una entrevista.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD