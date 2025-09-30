Detuvieron en Perú a "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Pequeño J, el narco peruano buscado por el triple crimen de Florencio Varela fue detenido este martes en Perú, según confirmó el Ministerio de Seguridad bonaerense.

De acuerdo a los investigadores, el prófugo venía desde Bolivia y tenía planeado encontrarse en Perú con Matías Ozorio (28), detenido más temprano.

Tony Janzen Valverde Victoriano (20) tenía pedido de captura nacional e internacional por el crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

La captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Se espera que "Pequeño J" y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Por su parte, este martes Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

Además, Arribas confirmó que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.

Además, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.