15°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

VIDEO. Así fue la detención de “Pequeño J” en Perú

El joven de 20 años, sindicado como presunto ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela, fue capturado mientras viajaba escondido en un camión.
Martes, 30 de septiembre de 2025 21:58
Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Perú, y ya se conocieron las primeras imágenes.

La captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires. 

De acuerdo a las imágenes a las que accedió la agencia, el joven de 20 años fue interceptado en una ruta de Perú, mientras viajaba en un camión.

 

Se espera que "Pequeño J" y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Bulrrich felicitó a la Policía peruana

Por su parte, Patricia Bullrich solo destacó el trabajo de la policía peruana al hacerse eco de la detención del joven narco peruano. 

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse", escribió la ministra de Seguridad de la Nación.

 

