Choque en la avenida Paraguay, complicó el tránsito en la zona sur

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un siniestro vial se produjo en las últimas horas en la avenida Paraguay, a la altura de la rotonda de ingreso al estadio Padre Martearena, en la zona sur de la ciudad de Salta.

Según las primeras informaciones, un vehículo de la marca Fiat que circulaba sobre la avenida en dirección norte-sur, fue impactado por otro, de la marca Peugeot, que intentaba cruzar la arteria. Testigos afirmaron que tenía prioridad de paso.

A raíz del choque, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales, especialmente el Peugeot, cuyo parte delantera quedó destrozada a raíz de la fuerte colisión.

Afortunadamente se informó que no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

El accidente generó demoras y complicaciones en el tránsito durante varios minutos, ya que uno de los rodados quedó detenido sobre la calzada, obligando a desviar parcialmente la circulación.

Personal policial se hizo presente en el lugar para ordenar el tránsito y realizar los peritajes correspondientes, con el objetivo de determinar las responsabilidades del hecho y las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.