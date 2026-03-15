Identifican seis cuerpos de los desaparecidos hallados en "La Perla"

Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, dos hombres que fueron secuestrados durante la última dictadura militar, fueron identificados entre los restos de los doce desaparecidos, recientemente encontrados bajo tierra en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como "La Perla", en Córdoba capital.

Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, dos hombres que fueron secuestrados durante la última dictadura militar, fueron identificados entre los restos de los doce desaparecidos, recientemente encontrados bajo tierra en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como "La Perla", en Córdoba capital.

Ambos fueron secuestrados el mismo día, en 1977, y encontrados este viernes en el predio, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad.

Reyes, de 45 años, fue privado ilegalmente de su libertad cuando se dirigía a una junta de militancia del Partido Comunista (PC) en su vehículo. Era padre de cinco hijos, trabajaba como obrero para la empresa FIAT y había nacido en la localidad bonaerense de Banfield.

En tanto Rubio militaba en la misma organización, tenía 27 años al momento de su desaparición, era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, tenía un hijo y su esposa estaba embarazada. Tras el secuestro, estuvo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2).

Qué fue "La Perla"

Funcionó como predio militar durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Estuvo bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez.

Se estima que allí estuvieron retenidas unas 2.500 personas en forma clandestina, la mayoría de ellas desaparecidas.