VIDEO. Mini tsunami en Santa Clara del Mar: reportan un muerto por olas gigantes

Un mini Tsunami. Un joven murió este lunes tras ser sorprendido por una ola gigante en las playas de Santa Clara del Mar. "Fue empujado por el agua y golpeó contra unas rocas", confirmó Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con TN, el funcionario dijo además que una persona fue internada tras sufrir un infarto y que había otros 35 heridos leves, con golpes y raspaduras. Dijo que los bañistas dijeron que la altura del agua superó los cinco metros.

Según describen los turistas que están veraneando en la Costa Atlántica se produjo un “mini” tsunami en Santa Clara del Mar, una apacible localidad de 5 mil habitantes que está ubicada apenas a 20 kilómetros de Mar del Plata.

Los testigos que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.

La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar.

De momento, no se informan víctimas fatales y la policía junto a una ambulancia se encuentra trabajando en la zona para atender a los heridos que quedaron luego de este extraño suceso.

Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la costa y generalmente suele tener un mar tranquilo y ameno, por lo que esta situación tomó por sorpresa a todos. Este fenómeno también golpeó en Mar del Plata, pero de momento, se desconoce si este fenómeno tuvo lugar localidades cercanas de la Costa Atlántica.