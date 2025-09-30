¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J“

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la noticia en su cuenta de X. Ya son ocho los detenidos por las muertes de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20).
Martes, 30 de septiembre de 2025 19:56
Matías Agustín Ozorio, el joven de 23 años acusado de ser la mano derecha de Victoriano Tony Janzen Valverde, alías "Pequeño J", presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido esta tarde en Perú.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en su cuenta de X que la captura se concretó en la ciudad de Lima luego de "un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina".

Ozorio es el octavo detenido en el marco de los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), quienes fueron encontrados la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas y enterradas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Lara, Brenda y Morena fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa: las llevaron a una casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

