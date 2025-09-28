Llegó a Buenos Aires Víctor Sotacuro, el quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Este domingo arribó a Buenos Aires el quinto detenido en la causa, identificado como Lázaro Víctor Sotacuro, de 41 años, quien fue arrestado en la ciudad boliviana de Villazón luego de varios días de búsqueda.

El sospechoso, de nacionalidad peruana, se encontraba oculto en un hostal cuando fue localizado por las autoridades. Tras su captura, pasó dos días alojado en un pabellón de máxima seguridad del penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Desde allí fue trasladado por vía aérea hacia Buenos Aires, en un operativo que demandó más de siete horas de viaje, con una escala en Córdoba para reabastecimiento de combustible. Finalmente, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 20:30.

El avión que trasladó a Sotacuro desde Jujuy hasta Buenos Aires.

Sotacuro quedó a disposición del juez de Garantías Fernando Horacio Pinos Guevara y fue alojado en la sede de la DDI de La Matanza, donde pasará la noche. Está previsto que sea indagado este lunes junto a otro de los imputados.

De acuerdo a la investigación, Sotacuro habría cumplido un rol clave en la logística del crimen: se lo acusa de manejar la camioneta blanca utilizada para trasladar a miembros de la organización la noche del hecho. Su rastro fue seguido cuando se comprobó que había viajado en micro hasta Jujuy, lo que permitió a los investigadores ubicarlo en territorio boliviano.

Con esta detención, ya son cinco los arrestados por la masacre de Florencio Varela, aunque la causa continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones.

