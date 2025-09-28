Gran operativo para el traslado de Víctor Sotacuro hacia Buenos Aires por el triple crimen de Florecio Varela

Por disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza, a cargo del Dr. Fernando Horacio Pinos Guevara, Lázaro Víctor Sotacuro fue trasladado este sábado a Buenos Aires en el marco de la causa que investiga el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, que conmocionó a todo el país.

Según informaron fuentes judiciales, Sotacuro salió a las 10:30 horas del Complejo Penitenciario N° 1 Gorriti, ubicado en Jujuy, bajo custodia de la Policía Federal Argentina (PFA). Desde allí, se dirigió al aeropuerto para su posterior traslado aéreo en un avión de la PFA con destino a Ezeiza.

El traslado se realiza en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las medidas de seguridad adoptadas en el marco de la investigación. Sotacuro es uno de los principales implicados en el hecho que provocó gran repercusión mediática y conmoción social en el país.

Las autoridades judiciales mantendrán el control del traslado hasta su arribo a la capital, donde se prevé que continúen las diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.