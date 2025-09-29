Persecución de la Federal en Orán

Una persecución pocas veces vistas en Orán, teniendo en cuenta las muchas que se produjeron en aquella ciudad del norte, se produjo el sábado en las últimas horas de la tarde cuando móviles de la Policía Federal Argentina perseguían con ahínco a un utilitario que audazmente intentaba escapar de la fuerza federal.

Finalmente, el utilitario fue detenido con alguna violencia y sus ocupantes demorados de manera rápida por la fuerza policial. Antes de la detención un grupo de personas intentaron ayudar a los traficantes de mercancías de contrabando, supuestamente entre ellas hojas de coca y otros productos de frontera.

Para los medios de Orán fue un verdadero episodio de una película de máxima acción la que se vivió en la tarde del sábado en distintos barrios de la zona norte de la ciudad, cuando efectivos de la Policía Federal protagonizaron esta intensa y peligrosa persecución.

De acuerdo con testigos, los federales seguían de cerca a una camioneta Renault Kangoo y a otro automóvil, recorriendo varias calles a gran velocidad hasta darles alcance en el barrio 25 de Mayo, donde se produjo la detención de los vehículos.

La situación generó momentos de tensión, ya que un grupo de vecinos salió al cruce de los efectivos y comenzó a arrojar piedras contra los móviles policiales, obligando a los agentes a replegarse parcialmente.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre los motivos de la persecución ni sobre los involucrados, aunque las imágenes del operativo se viralizaron rápidamente en redes sociales y solo se vio algunos fardos de coca, aparentemente.