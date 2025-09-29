Quijano: Vendía carne en mal estado y fue multado

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una carnicería y su carnicero fueron multados por la Policía de la Provincia por comercializar carne en mal estado, según informaron oficialmente.

El procedimiento de la Policía Rural fue en el barrio Portal de Campo Quijano. El comerciante fue infraccionado. El producto en mal estado fue incautado y destruido, según se afirmó.

Efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de El Carril, infraccionaron al propietario de una carnicería de Campo Quijano por poseer productos cárnicos en mal estado, no aptos para consumo humano. El procedimiento se realizó durante un operativo preventivo en barrio El Portal.

En ese contexto, con participación de personal de Bromatología de La Merced, decomisaron 22 kilos de carne bovina y porcina.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma y el Juzgado de Garantías 5.