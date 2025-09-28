Horror: mujer extorsionada por un "manosanta"

Una mujer que fue víctima de un manosanta porteño, quien la sometió sexualmente y grabó videos íntimos con los que la extersionaba, relató algunos detalles de su aufrimiento.

Más aliviada y tras saberse a "salvo", la mujer denunció a un curandero de Clodomira y aportó detalles sobre la odisea que vivió. "Pensé que esto nuca se iba a terminar. Sentí mucho miedo, pero saqué coraje y pedí ayuda porque él me decía que ya había publicado los videos en grupos de whatsapp de Clodomira", dijo "María", consternada. Explicó que tomó contacto por una de sus hijas. "Yo fui a la primera consulta, le pagué $10.000 y me tiró las cartas. Ahí me dijo que me habían hecho un trabajo y que él tenía que hacerme una sanación", sostuvo.

"Cuando fui a mi casa recibí un mensaje de él que me pedía una foto de mi cara y la de mi esposo. Accedo y se las paso. Al día siguiente me escribe de nuevo y me manda un video. Me había grabado con su celular sin que yo me diera cuenta". Dos días después el acusado comenzó con los engaños para obtener sus imágenes desnuda con las cuales más tarde la chantajeó. "Le pedí que me curara por encima de la ropa, pero me convenció diciéndome que me tenía que derramar un aceite por el cuerpo y accedí".

"Fui a hacerme una sanación y él me grabó. Después empezó a pedirme que vaya seguido y cuando yo le decía que no podía, comenzó a exigir". La joven sostuvo que el "Porteño" le decía que ella era "dueña de su cuerpo, por más que esté casada. Que tenía que grabar videos y mandarlos al extranjero. Él siempre me recalcaba que yo podía ganar plata". Explicó que la tortura virtual fue incrementando. Un día me obligó a ir a su consultorio, me dijo que me iba a hacer un baño y que a cambio yo le hiciera sexo oral". Cuando ella no accedió comenzó a amenazarla: "Me dijo que él conocía a mi esposo y que le iba a mostrar los videos. Entonces accedí varias veces. Él siempre me grababa", manifestó la mujer que finalmente lo denunció.

Quise huir, no me dejó

"Ya había decidido abandonar a mis hijos, a mi familia y me iba a ir a Buenos Aires porque no aguantaba más. Pero también se enteró y me obligó a quedarme".

"Empezó a mandarme mensajes en dónde me decía que le iba a prender una vela a mi marido para que se muera. No sabía qué hacer y le conté todo a mi hermano. Con su ayuda logré pedir ayuda", enfatizó.

"Supongo que no soy la única víctima de este tipo. Me pedía videos sexuales, me pedía que me suelte el pelo para que parezca más 'yegua'. Hoy me siento sucia y muy avergonzada por lo que hice, pero tenía mucho miedo", sostuvo. "Quiero que quede preso por lo que sufrí", dijo la mujer a El Liberal.