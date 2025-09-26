Triple crimen en Florencio Varela: Pulleiro detalló las claves del seguimiento que acorraló a Sotacuro en Bolivia

El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Pulleiro, brindó detalles del operativo que permitió detener en Villazón, Bolivia, a Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de haber sido el chofer de la camioneta utilizada en el traslado de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez antes de su asesinato en Florencio Varela.

Según explicó a El Tribuno de Salta, todo comenzó cuando a la provincia llegó el pedido de captura contra Sotacuro y otro sospechoso. La brigada de investigaciones de la Policía de Jujuy inició entonces una hipótesis de trabajo: que los prófugos podían haber viajado hacia el norte en los colectivos informales que realizan tours de compras.

Lázaro Víctor Sotacuro era buscado tras el triple crimen.

"Fuimos a la terminal Vieja de San Salvador de Jujuy y, revisando las cámaras de seguridad y el listado de pasajeros, corroboramos la identidad de Sotacuro. Supimos que estaba en la zona, aunque no teníamos certeza del lugar exacto", relató Pulleiro, quien fue ministro de Seguridad en Salta.

Con esa confirmación, se reforzó la alerta en La Quiaca, previendo que el sospechoso intentaría cruzar hacia Bolivia. "Se sugirió a la Policía de Bolivia que realizara los mismos controles que estábamos haciendo nosotros: revisar hoteles y listas de pasajeros. Finalmente, en uno de esos relevamientos, la Policía boliviana dio con este hombre y procedió a la aprehensión", explicó el ministro.

El ministro Pulleiro dio detalles sobre el seguimiento que acorraló a Sotacuro en Bolivia.

Pulleiro agregó que el recorrido del prófugo fue por la Ruta Nacional 34, lo que implicó que, al salir desde Buenos Aires rumbo a la frontera, pasara por la provincia de Salta antes de llegar a Jujuy y finalmente a Villazón. "Sabíamos que iba hacia el norte y reforzamos los controles en esa traza, porque era la vía más lógica para su movimiento", indicó.

La captura se concretó en horas de la noche en Villazón, con la participación directa de las fuerzas bolivianas tras la información transmitida desde Jujuy. "Fue un muy buen trabajo de la brigada de investigaciones de la Policía de Jujuy en coordinación con la Policía de Bolivia", destacó Pulleiro. Ahora se aguarda el oficio judicial para iniciar el proceso de extradición.

Otro de los momentos en que las fuerzas de Bolivia y también jujeñas detienen al acusado.

Con esta detención ya son cinco los arrestados en la investigación por el triple femicidio: Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18) y ahora Sotacuro. Los cuatro primeros se encuentran en el penal de Melchor Romero, en las afueras de La Plata.

Sotacuro es señalado como la persona que trasladó a las adolescentes desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde fueron asesinadas y enterradas en una vivienda.