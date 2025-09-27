¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio de pastizales
Día del Empleado de Comercio
Los Pumas
ONU
Triple crimen en Florenco Varela
Empleados de Comercio
fas 2025
Clima en Salta
Triple crimen
mundial sub 20 chile 2025
Policiales

Trasladan a San Salvador de Jujuy a uno de los sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela

El ciudadano peruano Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en Villazón, Bolivia. El sujeto fue ingresado desde territorio boliviano a La Quiaca y ahora es trasladado por tierra hacia la capital jujeña bajo un fuerte operativo de seguridad.
Sabado, 27 de septiembre de 2025 10:40
El detenido Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los principales sospechosos del triple homicidio ocurrido en Florencio Varela (Buenos Aires), se encuentra en tránsito desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, custodiado por efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) de la Policía de Jujuy.

La captura se concretó anoche a las 20, tras una investigación conjunta entre las fuerzas de seguridad de Bolivia, la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y el Grupo Operativo Frontera. Sotacuro fue localizado en una hostelería cercana al puente internacional en Villazón y trasladado al territorio argentino, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza y el Juzgado de Garantías N.º 4.

El sospechoso pasó la noche en la Comisaría Seccional Nº 17 de La Quiaca, en una celda individual y bajo fuerte custodia, mientras se coordinaba su examen médico y posterior traslado. El operativo fue supervisado por la Jefatura Regional, con apoyo de Policía Federal, Gendarmería Nacional y personal del Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana para evitar filtraciones a la prensa.

Con la orden judicial correspondiente, este 27 de septiembre se puso en marcha el traslado terrestre hacia San Salvador de Jujuy, a cargo del CEOP, donde Sotacuro quedará a disposición del Ministerio Público de la Acusación para continuar con las actuaciones judiciales.

Temas de la nota

