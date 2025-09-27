Trasladan a San Salvador de Jujuy a uno de los sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela

El detenido Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los principales sospechosos del triple homicidio ocurrido en Florencio Varela (Buenos Aires), se encuentra en tránsito desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, custodiado por efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) de la Policía de Jujuy.

La captura se concretó anoche a las 20, tras una investigación conjunta entre las fuerzas de seguridad de Bolivia, la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y el Grupo Operativo Frontera. Sotacuro fue localizado en una hostelería cercana al puente internacional en Villazón y trasladado al territorio argentino, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza y el Juzgado de Garantías N.º 4.

El sospechoso pasó la noche en la Comisaría Seccional Nº 17 de La Quiaca, en una celda individual y bajo fuerte custodia, mientras se coordinaba su examen médico y posterior traslado. El operativo fue supervisado por la Jefatura Regional, con apoyo de Policía Federal, Gendarmería Nacional y personal del Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana para evitar filtraciones a la prensa.

Con la orden judicial correspondiente, este 27 de septiembre se puso en marcha el traslado terrestre hacia San Salvador de Jujuy, a cargo del CEOP, donde Sotacuro quedará a disposición del Ministerio Público de la Acusación para continuar con las actuaciones judiciales.