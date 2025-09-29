La McCrispy Chicken Legend aterriza en Salta: el clásico de McDonald’s que vuelve con todo

El regreso de un ícono del sabor. McDonald’s suma una nueva propuesta a su menú en Argentina y sorprende a los fanáticos del pollo con la llegada de la McCrispy Chicken Legend, una hamburguesa que combina ingredientes de calidad nacional con todo el sabor que los consumidores recuerdan y aman. Con este lanzamiento, la marca vuelve a poner en el centro a uno de los sabores más pedidos por sus clientes, la salsa CBO.

El nuevo producto está elaborado con pollo rebozado, panceta, lechuga fresca, cebolla crocante, queso cheddar y la icónica salsa CBO, todo con pan de papa. La McCrispy Chicken Legend retoma el espíritu de un clásico que marcó a toda una generación de consumidores, reinterpretado ahora con un perfil más fresco y moderno, pensado para las nuevas audiencias que buscan experiencias de sabor intensas, pero también auténticas.

Además de su propuesta gastronómica, el nuevo combo de McDonald’s refleja el compromiso de la marca con la calidad y la producción local, ya que está elaborada con materias primas cuidadosamente seleccionadas y con el respaldo de procesos certificados que garantizan sabor, seguridad y frescura en cada bocado. Cada alimento responde a los más altos estándares, acompañando la estrategia de la compañía de ofrecer siempre lo mejor a sus clientes.

“El regreso de la McCrispy Chicken Legend significa traer de vuelta un sabor muy querido, pero con un giro renovado. Para los fanáticos que ya la disfrutaron, los vamos a sorprender y para los que aún no la probaron, sabemos que estará entre sus nuevas favoritas. En McDonald’s trabajamos para combinar tradición e innovación y los esperamos en nuestros locales para compartir con familia o amigos este irresistible combo”, comentó Mario Cemino, operador de la marca en Salta.

McCrispy Chicken Legend estará disponible en todos los locales de McDonald’s de Salta y el país a partir del 30 de septiembre de 2025, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año y reafirmando el rol de la marca como líder en tendencias dentro de la categoría de comida rápida.

Altos estándares de calidad

Con este nuevo combo, McDonald’s sigue reforzando el compromiso con la excelencia en cada bocado. Un trabajo junto a proveedores locales que priorizan la calidad en cada paso, desde el origen de los ingredientes hasta que la hamburguesa llega a la mesa. De esta manera, se asegura una experiencia deliciosa y confiable en cada bocado.

En el canal de YouTube de la marca pueden conocer más sobre el origen y calidad de los alimentos: papas, vegetales, carnes y lácteos, que se utilizan para preparar cada combo irresistible de McDonald’s.