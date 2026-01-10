Incendios en Chubut: el ministro de Seguridad dijo que "hubo intención criminal"

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió que la situación por los incendios forestales en la cordillera provincial “varió para mal” en las últimas horas y aseguró que las condiciones climáticas “siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando”, al tiempo que consideró que el siniestro fue intencional.

En diálogo con Splendid AM 990, en el programa Cuestiones Pendientes, conducido por Ignacio Miri, el funcionario explicó que hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró.

El funcionario sostuvo: “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.

Foto gentileza Euge Neme

En ese contexto, detalló que en las últimas horas “se quemó una casa que también estaba en el bosque. Hasta ahora hay once viviendas quemadas y avanza sobre bosques nativos en el sentido de la localidad de Maitén, que integra la comarca andina”.

Iturrioz indicó que El Hoyo y Epuyén presentan sectores afectados, aunque permanecen protegidos y remarcó que, pese al despliegue, el incendio sigue fuera de control: “El Hoyo tiene algunas zonas afectadas, pero lo resguardan los brigadistas al igual que Epuyén”, afirmó.

“Sólo podemos retardarlo aunque tengamos los recursos aéreos. Tenemos muchos recursos, pero la cabeza del incendio lo hace incontrolable, hay que rezar que llueva, que deje de hacer estos calores que también son extraordinarios y no habituales para la zona”, sostuvo, al tiempo que advirtió: “Lo único que hacemos con el trabajo diario es retardar los efectos nocivos de esta inclemencia”.

El origen del fuego

Sobre el origen del fuego, el ministro fue categórico y descartó la hipótesis de negligencia: “Los peritajes tienen tres partes. Una es la inicial, donde se toman las primeras muestras y se ubica el punto cero, ahí se detectó según el perito acelerante e hidrocarburos. La segunda parte, donde intervino la Policía Federal, no fue concluyente”.

“La tercera es la pericia química de laboratorio, que no sólo te informa si hay hidrocarburos u otro tipo de acelerantes, sino cuáles. Nosotros tenemos ya acreditado con suficiencia que fue intencional y la investigación avanza”, afirmó.

Foto gentileza Euge Neme

En este sentido, Iturrioz subrayó: “Una acción negligente es muy diferente a una dolosa. Acá se inició en un lugar súper denso, no se puede caminar a menos que se tenga cierto conocimiento del bosque. Es un lugar que se sabía que el fuego se iba a difuminar rápido, iba a tener sus contornos expandidos rápidamente y, sobre todo, que iba a cortar la única ruta de acceso a Puerto Patriada. Acá hubo una intención criminal que antes no habíamos visto”.

El impacto del fuego

“El último incendio que hubo con estas características en 2021 tardó un mes en extinguirse totalmente”, señaló, y remarcó el desgaste del personal: “Hay gente que trabaja 15 o 16 horas por día, algunos más, y necesitan un recambio. Todos los ofrecimientos que tenemos, que por suerte son muchos, nos van a servir para hacer este relevo. Hoy llegan 63 brigadistas de Córdoba”.

Foto gentileza Euge Neme

Sobre el impacto a largo plazo, concluyó: “El daño es inconmensurable. Tenemos generaciones de chubutenses que no van a conocer el bosque como nosotros lo conocimos, porque acá hay bosque que lleva más de mil años de crecimiento”.