Santilli y Torres recorrieron las zonas incendiadas en Chubut

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrieron ayer las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén, donde supervisaron el operativo en marcha junto a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos afectados.

"Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan", expresó Santilli a través de un comunicado.

El funcionario sostuvo que el gobierno de Javier Milei y la administración provincial se encuentran trabajando en conjunto desde el primer momento con "toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios".

Agradecimiento

Por su parte, Torres destacó que Santilli se comunicó "apenas empezaron los primeros focos de incendio para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del gobierno nacional para ayudar".

"Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando todo el apoyo y acompañar desde el Gobierno", agregó Santilli.

El Gobierno de Chubut ofrece una recompensa millonaria para dar con los responsables del incendio forestal que ya consumió más de 2.000 hectáreas en la zona de El Hoyo y otros sectores de la provincia, lo que provocó a su vez que más de 3.000 personas fueran evacuadas.

Otros motivos

Santilli había viajado a Chubut para buscar apoyos de cara a la negociación legislativa por la reforma laboral que tendrá lugar el mes próximo.

El plan de Santilli es desembarcar en al menos diez provincias durante enero, en la previa a la prórroga de las sesiones extraordinarias prevista para el 2 de febrero.

El proyecto de "Modernización Laboral" es una de las principales obsesiones del presidente Javier Milei, que aspira a que la mesa chica del Gobierno logre abrirle paso en el Congreso para esa iniciativa.

"No quedó nada"

Una vecina, que junto a su familia y al igual que más de tres mil personas debió ser evacuada a causa del incendio forestal intencional en Chubut, compartió su desgarrador relato tras haber perdido su casa y sufrido la muerte de dos caballos: "No quedó nada".

Rocío Brizuela, en declaraciones televisivas, explicó: "Somos de la comunidad de Puerto Patriada, vivíamos en una de las tres casas que fueron atravesadas por el incendio en esta zona que se recuperó hace 10 años y yo vivo acá hace 10". "Se me quemó el negocio que estaba preparando para el turismo, igual que mi casa", continuó la joven.