10 de Enero
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta
Vacunación
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Rally Dakar 2026
Clima en Salta
General Güemes
Rosario
Cigarrillos de contrabando
Fórmula 1
Deportes

Franco Colapinto sale a la pista: enterate cuándo pilotea por primera vez el A526 de Alpine

El argentino iniciará su tercera temporada en la Fórmula 1, nuevamente como compañero del francés Pierre Gasly, en una jornada clave para comenzar a tomar ritmo y reducir la ansiedad de cara a un año determinante.
Sabado, 10 de enero de 2026 13:32
El piloto Franco Colapinto tendrá este domingo 11 de enero su primer contacto oficial con la pista en 2026, cuando pilote por primera vez el A526 de Alpine. 

El argentino iniciará así su tercera temporada en la Fórmula 1, nuevamente como compañero del francés Pierre Gasly, en una jornada clave para comenzar a tomar ritmo y reducir la ansiedad de cara a un año determinante.

La actividad se desarrollará en el Circuito de Barcelona-Catalunya, a puertas cerradas, bajo el formato de Filming Day que establece el reglamento de la FIA.

En este tipo de eventos promocionales, los equipos pueden girar hasta 100 kilómetros con neumáticos especiales de Pirelli y con la ECU oficial, sin que los tiempos tengan valor deportivo ni se revelen datos de rendimiento.

Además del Filming Day, Alpine también realizará un breve shakedown, una prueba técnica adicional que no puede superar los 15 kilómetros. En esta instancia, el A526 rodará con una decoración completamente negra, pensada para ocultar detalles aerodinámicos y estéticos, que recién se conocerán en la presentación oficial del monoplaza prevista para el 23 de enero.

Ese evento marcará el inicio formal de la pretemporada para Colapinto, que luego continuará con los ensayos privados de la Fórmula 1 en Barcelona, del 26 al 30 de enero. 

Allí, el piloto argentino buscará afianzarse en el equipo, sumar kilómetros valiosos y empezar a construir un 2026 en el que Alpine apuesta a dar un salto de rendimiento tras una temporada 2025 muy por debajo de las expectativas

