Policiales

Importante incautación de cajas de cigarrillos de contrabando en la ruta 34

Como resultado del operativo, dos hombres de 37 y 43 años y una mujer de 29 fueron infraccionados por presunta infracción al Código Aduanero. 
Sabado, 10 de enero de 2026 13:19
Efectivos de Seguridad Vial y de las áreas Rural y Ambiental, dependientes del Distrito de Prevención 13, realizaron un procedimiento en el marco de un control vehicular integral sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Antillas.

Durante la fiscalización de un rodado, los uniformados constataron que el vehículo transportaba 185 cajas de cigarrillos sin la documentación correspondiente que avalara su legal procedencia.

Como resultado del operativo, dos hombres de 37 y 43 años y una mujer de 29 fueron infraccionados por presunta infracción al Código Aduanero. El cargamento fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia federal.

En la causa interviene la Fiscalía Federal.

