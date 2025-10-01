Uno por uno: los nueve detenidos por el triple crimen narco de Florencio Varela

inicia sesión o regístrate.
La investigación por el brutal triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela dio un giro decisivo con la captura en Perú del presunto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha. Con estas detenciones, la lista de implicados bajo arresto asciende a nueve personas, cada una con un presunto rol específico en la planificación y ejecución de la masacre.
A continuación, el detalle de quién es quién en la trama del triple homicidio con sello narco que conmociona al país.
El presunto cerebro y su ladero (capturados en Perú)
1. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J":
- Rol: señalado como el autor intelectual de la masacre. Narco peruano de 20 años con un historial familiar ligado al crimen organizado en su país.
- Captura: fue detenido este martes en Lima, Perú, en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional Peruana. Se espera su extradición.
2. Matías Agustín Ozorio:
- Rol: considerado la "mano derecha" de "Pequeño J".
- Captura: cayó en el mismo operativo que su jefe en Lima. También será extraditado a la Argentina.
Los primeros detenidos en la escena del crimen
3. Magalí Celeste González Guerrero:
- Rol: inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes.
- Situación: se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio calificado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.
4. Miguel Villanueva Silva:
- Rol: pareja de Guerrero y también propietario de la casa del horror.
- Situación: al igual que su pareja, se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. También está alojado en Melchor Romero.
5. Daniela Ibarra:
- Rol: fue encontrada por la policía en la escena del crimen, intentando lavar manchas de sangre.
- Situación: se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los dueños de la casa.
6. Maximiliano Parra:
- Rol: detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda.
- Situación: misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.
La red de apoyo y encubrimiento
7. Lázaro Víctor Sotacuro:
- Rol: sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas.
- Captura: fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal.
8. Ariel Giménez:
- Rol: acusado de una de las tareas más macabras: cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes.
- Captura: fue detenido el sábado pasado durante una serie de allanamientos en Florencio Varela.
9. Florencia Ibáñez:
- Rol: sobrina de Lázaro Sotacuro. Se cree que viajaba en el auto de apoyo junto a su tío la noche del crimen.
- Captura: fue detenida este lunes por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense cuando salía de los estudios de A24 en Palermo, a donde habría ido a dar una entrevista.