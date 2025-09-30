Triple crimen de Florencio Varela: una carta anónima revela dónde estaría escondido el amigo del "Pequeño J"

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un giro inesperado con la aparición de una carta anónima en la Comisaría Vecinal 4D de Barracas. El escrito, confeccionado a mano con lapicera negra sobre un papel tipo madera, fue entregado en un sobre por una persona aún no identificada.

Qué dice la carta

El texto apunta directamente a “Emanuel Nicolás”, a quien describe como “el narcotraficante amigo de Pequeño J”, principal acusado por la masacre. La nota aporta un dato clave: una dirección en el barrio de Barracas que, según el autor, sería el refugio donde este hombre permanece escondido.

Además, la carta agrega un dato llamativo: asegura que el señalado “antes vivía en Villa Zabaleta”, reforzando la idea de que se trata de alguien con vínculos previos en ese asentamiento porteño.

Cómo se incorporó a la causa

El fiscal Adrián Arribas ordenó secuestrar la carta y sumar la información al expediente. También pidió revisar las cámaras de seguridad de la comisaría para intentar identificar al mensajero anónimo que dejó el sobre. Hasta ahora, no hubo resultados.

Aunque no se descarta que pueda tratarse de una pista falsa o de un intento de confundir a los investigadores, el hallazgo abrió una nueva línea de búsqueda: localizar al supuesto escondite de Emanuel Nicolás, considerado el ladero más cercano de Pequeño J.

Un dato que intriga

La carta no incorpora nuevos nombres a la trama, sino que aporta una posible ubicación de alguien ya vinculado al caso. Para los investigadores, este tipo de mensajes pueden ser tanto una herramienta valiosa como un riesgo de desvío.

En medio de operativos y peritajes telefónicos, la misteriosa carta anónima volvió a poner en el centro de la escena a los movimientos del entorno de “Pequeño J” y al enigma sobre dónde se esconde su mano derecha.