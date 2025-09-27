Identificaron a “Pequeño J”, el capo narco peruano que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

"Pequeño J", el líder narco peruano señalado como presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, ya tiene nombre y rostro. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, de apenas 20 años, nacido en el departamento peruano de La Libertad, a 600 kilómetros al norte de Lima.

Fuentes de la investigación informaron que el sospechoso busca salir del país, por lo que se decidió difundir públicamente su identidad y la imagen de su cara. El miércoles por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense irrumpieron en el barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, para tratar de localizarlo. Pero ya no estaba.

Este viernes, se difundió el video de ese operativo fallido. Allí se ve el momento en que los oficiales ingresan al barrio en busca de un bar en particular, señalado por distintos informantes como uno de los lugares donde "Pequeño J" solía parar. El dato había llegado como un comentario de la calle, que también apuntaba a un domicilio cercano: un edificio cuyo tercer piso era uno de los aguantaderos donde el capo narco se refugiaba.

Esta semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que se cree que "Pequeño J" fue el autor intelectual del triple crimen para "dar un mensaje" a las líneas medias de la organización narcocriminal. Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también tiene pedido de captura nacional e internacional como uno de los autores del asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

La circular roja de Interpol fue solicitada por Gastón Duplaá, a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza y primer fiscal de la causa. A Ozorio se le imputa la coautoría del delito de "triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

Según la notificación de Interpol a la que accedió Clarín, los asesinos "aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios" a las víctimas para cometer los crímenes.

En ese mismo documento se señala que los atacantes "utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres". La investigación, que pasó a manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, junto a un equipo especializado, determinó que Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela donde asesinaron a las chicas.

Allí, junto con otros cuatro detenidos en la causa -Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)- "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes con armas blancas" contra las tres jóvenes, con la intención de matarlas.

Por otra parte, este viernes por la noche se sumó un nuevo detenido en Bolivia. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de ser uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, había cruzado de la ciudad jujeña de La Quiaca hacia la vecina Villazón, en el sur boliviano. Allí fue localizado y arrestado en un hospedaje. Este sábado, se esperaba que fuera trasladado a Buenos Aires y entregado a la Justicia bonaerense, que lleva adelante la investigación.

