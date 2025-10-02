Vuelve al país el ladero de “Pequeño J”: trasladan a Matías Ozorio, acusado por el triple crimen de Florencio Varela

El traslado de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” y presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, ya está en marcha rumbo a la Argentina.

El avión de la Fuerza Aérea Argentina, que partió en la mañana de este jueves hacia Lima para buscar al acusado, emprendió el regreso al país y se espera que arribe al Aeropuerto de El Palomar entre las 22 y 23 horas.

En la aeronave viajan siete efectivos de la Policía Federal, tres agentes de la Policía Bonaerense, el Comisario Mayor Marcelo Chiappero —director de Cooperación Policial Internacional y jefe de Interpol Buenos Aires— y un médico. El operativo incluye una escala en Salta para recarga de combustible, lo que extiende el vuelo a unas cinco horas.

Ozorio fue detenido en las últimas horas en Lima, Perú, junto a “Pequeño J”, tras un trabajo conjunto entre fuerzas federales, provinciales y autoridades peruanas. Ambos están acusados de participar en los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa, confirmó que indagará a Ozorio como coautor del triple homicidio apenas pise suelo argentino. Además, prorrogó el secreto de sumario por otras 24 horas. “El móvil se está investigando, por ahora no se cambiará la carátula de homicidio”, explicó.

En diálogo con los medios, Arribas subrayó la gravedad del caso: “No tengo miedo, se trata de un hecho aberrante”.