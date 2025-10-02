¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Mujer golpeada
Triple crimen de Florencio Varela
Gustavo Sáenz
Municipalidad de Salta
Copa Argentina
Gobierno Nacional de Javier Milei
José Luis Espert
Amenaza de Bomba
Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
Mujer golpeada
Triple crimen de Florencio Varela
Gustavo Sáenz
Municipalidad de Salta
Copa Argentina
Gobierno Nacional de Javier Milei
José Luis Espert
Amenaza de Bomba
Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Vuelve al país el ladero de “Pequeño J”: trasladan a Matías Ozorio, acusado por el triple crimen de Florencio Varela

El acusado arribaría al aeropuerto de El Palomar durante la madrugada de este viernes.
Jueves, 02 de octubre de 2025 17:02
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El traslado de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” y presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, ya está en marcha rumbo a la Argentina.

El avión de la Fuerza Aérea Argentina, que partió en la mañana de este jueves hacia Lima para buscar al acusado, emprendió el regreso al país y se espera que arribe al Aeropuerto de El Palomar entre las 22 y 23 horas.

En la aeronave viajan siete efectivos de la Policía Federal, tres agentes de la Policía Bonaerense, el Comisario Mayor Marcelo Chiappero —director de Cooperación Policial Internacional y jefe de Interpol Buenos Aires— y un médico. El operativo incluye una escala en Salta para recarga de combustible, lo que extiende el vuelo a unas cinco horas.

Ozorio fue detenido en las últimas horas en Lima, Perú, junto a “Pequeño J”, tras un trabajo conjunto entre fuerzas federales, provinciales y autoridades peruanas. Ambos están acusados de participar en los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa, confirmó que indagará a Ozorio como coautor del triple homicidio apenas pise suelo argentino. Además, prorrogó el secreto de sumario por otras 24 horas. “El móvil se está investigando, por ahora no se cambiará la carátula de homicidio”, explicó.

En diálogo con los medios, Arribas subrayó la gravedad del caso: “No tengo miedo, se trata de un hecho aberrante”.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD