El Delmi tiembla: vuelven "El Bombardero", "El Terrible" y hay 5 títulos en juego

Segundos afuera. El Delmi se vuelve a vestir de gala para otra noche épica de boxeo, cuando el próximo 17 de octubre, a partir de las 20.30 horas, cinco títulos se pongan en juego en la velada denominada "Camino a la Gloria III".

Es que el nuevo espectáculo organizado por Billions Promotions, del promotor Cristian Zelaya, marcará el regreso del noqueador salteño Durval "El Bombardero" Palacio al coloso del norte, que en junio le mostró su poderío al duro púgil mexicano Edwin Espinosa.

Pero el 17 buscará quedarse con el título argentino vacante de los cruceros ante el bonaerense Bruno Hong.Por su parte, otro que buscará quedarse con el títulos argentino vacante de los superplumas será nada menos que Nahuel "El Relámpago" Torres, quien prepara todo su arsenal para recibir al bonaerense Miguel Chilaver.

Asimismo la oranense Josefina Paz estará decidirá a convertir en una guerra su combate frente a la marplatense Brenda Lorenzo por los súper welter.Las entradas ya están a la venta por Nortetickets, desde los 8 mil pesos.

Las amateurs

Cabe destacar que en la velada también estarán en disputas 3 títulos amateurs de la promotora. En la categoría +91 kg. Mario Núñez se enfrentará a Maxi Cannuni, mientras que en los 75 kg. lo hará Ramiro Paz ante Bruno Maisares y en los 69 kg. Ismael Girón frente a Abraham Parada.

Asimismo la noche se completará con los cruces entre Facundo Rojas frente a Nicolás Rocabado en la categoría 64 kilogramos, Héctor Lesser frente a Marcos Barroso en la de 64 kg. y David Gómez frente a Joaquín Gutiérrez, en la de 69 kg.