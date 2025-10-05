Independiente empató con Godoy Cruz en Mendoza y no logra salir del fondo

Independiente igualó este domingo ante Godoy Cruz de Mendoza por 1-1 en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Feliciano Gambarte.

Santiago Montiel de penal, a los 23 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el “Rojo”, mientras que Agustín Auzmendi igualó el duelo para el “Tomba”, a los 7’ del complemento.

Además, a los 49 minutos de la segunda parte, Franco Paredes fue expulsado por doble amarilla y dejó a los “Diablos Rojos” con diez futbolistas sobre el terreno de juego.