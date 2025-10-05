Boca vs. Newell's EN VIVO, minuto a minuto: el xeneize golea a la lepra 5 a 0 en La Bombonera

Boca ya le gana este domingo a Newell´s, por 5 a 0 (con dos goles de Milton Giménez, uno de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco) en un partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres por primera vez en más de un mes.

El encuentro, que se juega desde las 19, se lleva a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien es secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.

Boca atraviesa un muy flojo momento, ya que acumula tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs.

Busca cortar una mala racha

En sus últimos tres encuentros, el “Xeneize”, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, empató con Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que en la fecha 10 cayó sobre la hora contra Defensa y Justicia.

Estos flojos resultados provocaron que el conjunto de La Ribera cayera a la octava posición de la Zona A del Torneo Clausura, por lo que en caso de no reencontrarse con la victoria podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

De cara a este cruce, al igual que ocurrió ante Defensa y Justicia, el director técnico de Boca será Claudio Úbeda, quien reemplazará a Russo que no podrá estar por cuestiones de salud.

Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en este Torneo Clausura y marcha 14° en la Zona A con solo 10 puntos.